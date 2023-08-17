عاجل.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الخميس، حيث تسجل العظمى في محافظات القاهرة والوجه البحري 34 درجة مئوية، فيما تسجل المحسوسة 36، والسواحل الشمالية 31 - 34، جنوب سيناء 40 -43، شمال الصعيد 36 - 38، وجنوب الصعيد 42 - 43 درجة مئوية

شبورة مائية في الصباح الباكر

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، فتظهر شبورة مائية في الصباح الباكر على المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الخميس على محافظات الجمهورية وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة 34 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 33 24.

الإسماعيلية 35 23.

السويس 34 24.

العريش 32 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 35 25.

نخل 36 16.

كاترين 33 16.

الطور 35 27.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 40 30.

الإسكندرية 31 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 24.

السلوم 32 22.

سيوة 35 22.

رأس غارب 39 29.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 41 30.

شلاتين 39 30.

حلايب 34 29.

أبو رماد 35 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 40 25.

قنا 42 27.

الأقصر 42 26.

أسوان 43 28.

الوادي الجديد 40 25.

أبو سمبل 39 28.