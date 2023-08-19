رحمة سعد: فخورة وسعيدة بالمشاركة في بطولة الجودو العربية.. «أول الطريق لأفريقيا»

أكدت رحمة محمد سعد، لاعبة جودو منتخب مصر، أنَّها فخورة بالمشاركة ببطولة الجودو العربية، قائلة: «مشاركتي هذه المرة حاجة كويسة أوي، وأول خطوة وسلمه على الطريق للذهاب إلى بطولة إقليمية.. بطولة أفريقيا بإذن الله».

فخورة بحصاد مركز «أول عرب»

أضافت «سعد» خلال تغطية خاصة لبطولة الجودو العربية اليوم، أنَّها نجحت في حصاد مركز «أول عرب»، الحمدلله ببطولة العرب للجودو المقامة بمدينة العلمين الجديدة.