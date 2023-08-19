سارة محمد: سعيدة لحصولي على ميدالية برونزية ببطولة العرب للجودو

قالت سارة محمد، لاعبة جودو من مصر، إنَّ أول مباراة لها شاركت بها بالبطولة العربية للجودو، كانت مع «الجزائر» ونجحت في الفوز فيها، أما ثاني «ماتش كان مع مصر- لامار لتخسر فيه هذه المرة».

نجحت في الحصول على ميدالية برونزية

وأضافت «محمد»، خلال تغطية خاصة لبطولة الجودو العربية المقامة بمدينة العلمين الجديدة، أنَّها نجحت في الحصول على ميدالية برونزية في البطولة، وسعيدة بها، قائلة: «لعبت أول ماتش مع الجزائر وفوزت وربحت ميدالية برونز».