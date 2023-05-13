10 رحلات عمرة وتكريم 450 من حفظة القرآن الكريم ببني سويف

شهد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والداعية الإسلامي، الحفل الختامي لمسابقة المليون جنيه لحفظة القرآن الكريم بمستوياتها الثلاثة لأبناء مراكز ببا والفشن وسمسطا.

نظم احتفالية حفظة القرآن الكريم محمد إبراهيم الشنراوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد الله على مبروك عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة جمعية طلاب العلا.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من حفظة القرآن الكريم من الثلاثة مراكز بالمحافظة والأهالي وممثلي الأوقاف والكنيسة والقيادات التنفيذية والشعبية.

رحلة عمرة للشيخ نادي سعد جابر

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم التي تلاها الشيخ نادي سعد جابر ابن مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، والفائز مؤخراً بعد تمثيله لجمهورية مصر العربية بالمركز الأول في المسابقة ضمن الخمس مراكز الأولي في المسابقة التي أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدولة الأردن، حيث جرى منحه رحلة عمرة.

تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم

وجرى تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم، في احتفالية كبرى بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وألقى الشيخ خالد الجندي، الداعي الإسلامي كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور هذا الحفل لتكريم حفظة القرآن، مثنيا عليهم ، وأعرب عن تقديره لهم وفرحته الغامرة لحضوره وتكريم حافظين كتاب الله دستورنا، الذي إذا قال به صدق، وإذا حكم به عدل، وإنه كلام الله الذي أنزل على سيدنا محمد المتعبد بتلاوته، وقدم التحية لمنظمي الحفل ورحب بحضور الأخوة المسيحيين شركاء الوطن تحت مظلة الرئيس السيسي رئيس كل المصريين.

وألقى الشيخ سالم عبد الجليل، العالم الجليل كلمته متحدثا عن فضل حافظ القرآن ومنزلته ومكانته، والذي يقال له اقرأ ورتل مثلما كنت ترتل في الدنيا فأن منزلتك عند أخر آية تقرأها.

واختتم الحفل بتسليم شهادات تقدير ودروع على الفائزين في المسابقة التى أقيمت في شهر رمضان الماضي، كما فاز برحلة العمرة 10 من المتسابقين في حفظ القرآن الكريم كاملاً، وتم تسليمهم هدايا وسط سعادة جموع الحاضرين.