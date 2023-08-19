إعلان التأهب للتحذير من غارات جوية في «كييف» وعدة مناطق بأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في «كييف» وعدد من المناطق الأخرى في شرق ووسط أوكرانيا: «تشيركاسي، كيروفوجراد، تشيرنيهيف، سومي، بولتافا، خاركيف» وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعتي«دونيتسك» و«زابوريجيا»، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أصيب 5 أشخاص على الأقل، في انفجار بوسط «دونيتسك» الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، وكانت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أشارت، إلى مقتل 3 أشخاص في انفجار وسط «دونيتسك».

لافروف: الردع النووي الرد الوحيد حاليا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع مجلة «إنترناشيونال أفيرز» إن الردع النووي هو الرد الوحيد حاليًا على بعض التهديدات لأمن روسيا، مضيفا في مقابلة مع مجلة «إنترناشيونال أفيرز»، إن تطور الوضع حول أوكرانيا، أكد صحة مخاوف «موسكو» في هذا المجال.

وشدد لافروف، على أن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الذي انتهك بشكل صارخ مبدأ «عدم قابلية الأمن للتجزئة»، أعلن نفسه تحالفًا نوويًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.