أوكرانيا تقصق دونيتسك بـ12 قذيفة خلال 6 ساعات

قصفت القوات الأوكرانية «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، منذ مساء أمس الخميس، 09:50 مساء بتوقيت موسكو«09:50 مساء أمس الخميس بتوقيت القاهرة» حتى 03:55 فجر اليوم الجمعة بتوقيت موسكو«03:55 فجر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة»، 12 قذيفة من عيار 155ملم بينها قذائف عنقودية، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بولندا تخطط لشراء حوالي 100 «أباتشي» من«واشنطن»

من جانبها، انتقدت وسائل إعلام بولندية، اقتناء حكومة بلادها بنشاط الأسلحة الأمريكية رغم من عدم فعاليتها مع الجيش الأوكراني.

وأشارت صحيفة «مايل بولسكا» المحلية، إلى توقيع «وارسو»، عقودا لشراء حوالي 300 دبابة من نوع «أبرامز»، خلال العام الماضي 2022.

وتخطط بولندا، لشراء حوالي 100 طائرة هليكوبتر «أباتشي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال فيفيك راماسوامي، مرشح الانتخابت الرئاسية الأمريكية 2024، إن بلاده غير قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة الأسلحة النووية، معربا في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون بثت عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، عن اعتقاده أن هناك فرصة قائمة وهي في حال ذهاب بلاده إلى حرب مع تحالف من القوى النووية كروسيا والصين، فإن الولايات المتحدة تخاطر بزوالها عن الوجود"

مرشح رئاسي أمريكي: العقيدة الأمريكية لا تتكلم عن المفهوم الدفاعية

وأكد راماسوامي، أن العقيدة الدفاعية القومية الأمريكية لا تتكلم عن المفهوم الدفاعية منذ فترة طويلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، في تقرير، إن بعض الدول، بما فيها روسيا وكوريا الشمالية ، تواصلان برامج تطوير أسلحة بيولوجية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.