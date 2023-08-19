قصف أوكراني على دونيتسك 44 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، 44 مرة، باستخدام 150 نوعًا مختلفًا من الذخيرة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، لقي 3 من عمال صيانة المرافق العامة، مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، إثر انفجار وقع خلال عملهم في وسط مدينة «دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما أعلنه مصدر في خدمات الطوارئ بالمقاطعة.

وكان عمدة مدينة «دونيتسك»، أليكسي كولمزين، أوضح في وقت سابق، أن القتلى، كانوا يجرون عمليات صيانة على خط التدفئة الرئيسي في المنطقة.

وأشار المصدر، إلى إمكانية، أن يكون الانفجار متعمدا وبشكل خاص للضحايا، بواسطة قنبلة يدوية من مسيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مستشار ألمانيا أولاف شولتس، ردا على سؤال خلال مناقشة نظمتها صحيفة ألمانية في «أجسبورج»، إن جنود بلاده لن يطؤوا الأرض الأوكرانية بتاتا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، أعرب سفير «كييف» لدى برلين أليكسي ماكييف، عن أمله في التوصل إلى حل سريع وإيجابي لقضية تزويد أوكرانيا بصواريخ «توروس» الألمانية.

وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر «تليجرام»، إلى أن «كييف» تبذل قصارى جهدها للبدء بمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي في العام الجاري 2023.

لافروف: روسيا تعتقد أن الحرب النووية لن يكون فيها منتصر

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن «موسكو» تعتقد أنه من الممكن والضروري منع أي مواجهة مسلحة بين القوى النووية، بينما تخاطر «واشنطن» وحلف شمال الأطلسي «الناتو» بمثل هذا الصراع مع تصعيد الأعمال العدائية في أوكرانيا.

وأشار لافروف، إلى أن «موسكو» مضطرة لتذكير الغرب بالمخاطر العسكرية والسياسية، لأن روسيا تعتقد أن الحرب النووية لن يكون فيها منتصر، وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية حصرية

وأكد لافروف، أن الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند الحد الأدنى الضروري، يهدف إلى ضمان حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، ومنع العدوان على روسيا وحلفائها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.