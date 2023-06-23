خريطة التحويلات المرورية البديلة بعد الغلق الكلي لنفق الواحات

أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، إجراء غلق كلي لنفق الواحات من صباح غد السبت، بسبب تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدني الخاص بكوبري الأتوبيس الترددي الذكي (B.R.T) تحديداً أعلى نفق طريق الواحات دائري مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينتي (دريم- الفردوس) اتجاه طريق الفيوم.

يأتي ذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس التردد الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي لنفق الواحات صباح يوم السبت الموافق 2023/6/24 من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً.

أما عن التحويلات المرورية البديلة لغلق طريق الواحات، فإنه يتم إجراء بعض التحويلات على النحو التالي:

القادم من مناطق دريم والفردوس ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائري يستكمل السير بطريق الواحات أعلى النفق حتى فتحة الدوران الثانية الكائنة بعد نفق طريق الواحات.

الدوران والعودة مرة أخرى بطريق الواحات واستكمال السير وصولاً حتى مطلع الطريق الدائري.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني

وفي سياق متصل، تتيح وزارة الداخلية استخراج الملصق الإلكتروني من خلال خطوات مبسطة، تكون أولى الخطوات من خلال الدخول على موقع المرور من خلال الرابط، وبعد ذلك الضغط على أيقونة "استصدار ملصق إلكتروني"، والقيام بتسجيل بيانات المركبات المراد إصدار الملصق لها.

وفي الخطوة التالية، تقوم بسداد رسوم استخراج الملصق الإلكتروني، وتقديم طلب رسوم الملصق الإلكتروني، وبعد ذلك يتم تحديد الموعد الإلكتروني حتى يتسنى التوجه لإدارة المرور التابع لها رخصة السيارة.

وبعد ذلك يتم تقديم رخصة السيارة بشرط أن تكون سارية، وتقديم طلب تركيب الملصق الإلكتروني، كما يتسلّم قائد المركبة الملصق الإلكتروني الذي يحوي بيانات السيارة ومنها رقم السيارة، والمخالفات وتاريخ الشراء، ويتم تركيب الملصق الإلكتروني بمعرفة الفني المختص.