«الدفاع التايوانية»: الدوريات الصينية لا تسهم في سلام واستقرار المضيق

أدانت وزارة الدفاع في «تايبيه»، بشدة الدوريات الصينية قرب «مضيق تايوان»، وقالت، إنها ستحمي الحرية والديمقراطية وسندافع عن سيادة الجزيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية، إلى أن الدوريات الصينية لا تسهم في سلام واستقرار «مضيق تايوان»، مضيفة، ردا على تحذيرات «بكين»، أن قوات الجزيرة قادرة على حماية أمن تايوان القومي.

أوضحت وزارة الدفاع التايوانية، أن القوات تتمتع بالقدرة والعزم والثقة لضمان الأمن الوطني، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، نشر الجيش الصيني، فيديو دعائيا نُشر على الحساب الرسمي لقيادة المنطقة الشرقية بالجيش عبر موقع «وي شات»، أظهر جنودًا يتدربون في منطقة شبيهة بـ«مضيق تايوان»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تأكيد أمريكي ياباني كوري على أهمية السلام في «مضيق تايوان»

وأمس الجمعة، أكدت 3 دول «الولايات المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية»، على أهمية السلام والاستقرار في «مضيق تايوان»، وأدانت الـ3 دول، في بيان مشترك، سلوك «بكين» الخطير والعدواني ومطالبها البحرية غير القانونية في «بحر الصين الجنوبي».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق، إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني، «شي جين بينج»، في وقت لاحق هذا العام، وأعرب، ردا على سؤال بعد اجتماعه مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي، «يون سوك يول»، عن أمله متابعة حديثه مع الرئيس الصيني في «بالي» هذا الخريف، وتابع رئيس الإدارة المريكية، إن هذا هو توقعه.