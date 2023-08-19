تفاصيل القبول في التعليم الموازي بأكاديمية الفنون 2024.. بمجموع 50%

حددت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة 2023 أو ما يعادلها في معاهد الأكاديمية، بمجموع 55% للعام الدراسي 2023- 2024، كما تقبل الحاصلين على الثانوية العامة دفعتي 2022 و2021، وكذلك تتيح الفرصة لطلاب الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية للقبول في معهدي الفنون المسحية والشعبية.

معلومات عن التعليم الموازي

كما تقبل الطلاب بنظام التعليم الموازي بالمصروفات، ودون التقيد بشرط المجموع، من الحاصلين على 50%،دون التقيد بشرط السن بالمعاهد التالية فقط:

المعهد العالي للفنون المسرحية. المعهد العالي للسينما. المعهد العالي للموسيقى العربية.

مصروفات التعليم الموازي بمعاهد الأكاديمية

وأوضحت أنّ ثمن مظروف القبول بنظام التعليم الموازي 1500 جنيه، كما تقبل جميع معاهد الأكاديمية، الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 50% من معاهد (الباليه ـ الكونسرفاتوار ـ الموسيقي العربية). بشرط اجتياز الاختبارات الخاصة بكل معهد.

كما يُقبل الطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني في امتحان الثانوية العامة، ممن استوفوا شرط المجموع وذلك بعد إضافة درجات النجاح في مواد الرسوب للمجموع الكلي، عقب الموافقة على الإقرار بالنموذج بالرابط على صفحة تسجيل القبول، بموقع الأكاديمية الإلكتروني.