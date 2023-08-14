شروط التقديم في معاهد أكاديمية الفنون 2023- 2024.. التسجيل من اليوم

أعلنت أكاديمية الفنون شروط القبول بمعاهدها من الحاصلين على الثانوية العامة 2023 وما يعادلها، موضحة أن التسجل بدأ من اليوم، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للأكاديمية.

شروط القبول في أكاديمية الفنون 2024

1- يشترط في قبول الطالب أن يحدد موقفه من التجنيد (أدى الخدمة- إعفاء نهائي- مؤجل- لم يصبه الدور)

2- يشترط تقديم أصول الشهادات والمستندات للحاصلين على المؤهل الدراسي من أعوام (2021- 2022- 2023)

3- يشترط ألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر 2023 وفقا لما يلي:

a. ثانوية عامة 22 عاما.

b. مؤهل جامعي (4 سنوات) 26 عاما.

c. مؤهل جامعي (أكثر من 4 سنوات) 28 عاما.

4- الحد الأدنى لمجموع طلاب لثانوية العامة 55%

5- يقبل بجميع معاهد الأكاديمية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 50% من معاهد (الباليه ـ الكونسرفاتوار ـ الموسيقي العربية).

6- لا يقبل الطالب الذي سبق قيده بالمعهد وفصل لاستنفاذ مرات الرسوب

7- يقبل الطلاب الذين يجتازون اختبارات القبول والكشف الطبي.

8- لا يقبل الطلبة المقيدون في كليات أو معاهد أخرى.

9- ثمن مظروف القبول بنظام التعليم المعتمد 850 جنيها.

وأعلنت الأكاديمية أن بدء امتحانات القبول وفقا لطبيعة وظروف كل معهد، على أن تبدأ الدراسة وفقا لقرار وزير التربية والمجلس الأعلى للجامعات، فيما عدا المستجدين والطلاب الجدد، والذي يحدد حسب طبيعة وظروف كل معهد.