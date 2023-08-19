أكاديمية الفنون تعلن مواعيد العمل الجديدة بمكتب الخدمات وسحب الملفات

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة مواعيد العمل الجديدة، واستقبال الراغبين في الالتحاق بالمعاهد خلال فترة تقديم الطلاب للالتحاق بالمعاهد التابعة لها استعدادا ل لعام الدراسي 2023- 2024، سواء فيما يخص مكتب الخدمات الطلابية المتواجد بحرم الأكاديمية أو سحب ملفات الالتحاق بالمدارس ومرحلة الدراسات العليا.

مواعيد العمل بمكتب الخدمات الطلابية

وأوضحت الأكاديمية أنَّ مواعيد العمل بمكتب الخدمات الطلابية وسحب الملفات للمدارس ومرحلة الدراسات العليا من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:30 صباحًا حتي 2:30 عصرًا.

في حين يستمر التقديم الالكتروني لطلاب الثانوية العامة 2023 أو ما يعادلها إلكترونيًا عبر موقع الأكاديمية طوال أيام الأسبوع، وبحد أدنى 55% للثانوية العامة.

التقديم على أكاديمية الفنون

طرق الحجز والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالأكاديمية ابتداءً من يوم الاثنين الماضي 14 أغسطس الجاري، وذلك بطريقتين:

1- إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني.

2- من خلال مقر الوحدة أمام بوابة الاكاديمية الجانبية محل رقم 1 بجوار جراج الأكاديمية.

عناوين مقر اكاديمية الفنون:

القاهرة: شارع جمال الدين الأفغاني - طريق الهرم - الجيزة.

الإسكندرية: 10 ش عبدالخالق ثروت - الإسكندرية.