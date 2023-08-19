كيفية حساب فاتورة المنزل بعد تثبيت أسعار الكهرباء.. «اعرف استهلاكك»

يتساءل عدد كبير من مشتركي شركات توزيع الكهرباء، بعد إصدار الحكومة قرار بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة لـ6 أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، عن كيفية احتساب فاتورة الكهرباء وفقًا للشرائح المطبقة حاليًا.

آلية احتساب سعر كيلو وات الكهرباء بفاتورة الاستهلاك الشهرية

تنشر «الوطن» آلية احتساب سعر كيلو وات الكهرباء بفاتورة الاستهلاك الشهرية، وفقًا لشرائح الاستهلاك للقطاع المنزلي، لمشتركي فروع وإدارات وشبكات الكهرباء بجميع المراكز والقرى والأحياء الواقعة بنطاق عمل شركات توزيع الكهرباء الـ9، بعد قرار الحكومة بتثبيت ـسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا كالتالي:

سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من صفر إلى 50 كيلو وات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 48 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = جنيه واحد.

- إجمالي سعر 50 كيلووات ساعة = 25 جنيهًا.

‏ 50 × 0.48 = 24 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = جنيه واحد‏.

سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 51 إلى 100 كيلو وات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 58 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = جنيهان.

- إجمالي سعر 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها ‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا.

50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎.

‎مقابل خدمة عملاء = جنيهان.

سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 101 إلى 200 كيلو وات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

- إجمالي سعر 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه.

‏ 150 × 0.77 = 115.5 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

‏‏‎- إجمالي سعر 200 كيلووات ساعة = 160 جنيهًا.

‏ 200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 201 إلى 350 كيلو وات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.06 قرش.

- مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.

- 250 كيلووات ساعة = 218 جنيهًا.

200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏50 × 1.06 = 53 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.

‏ ‏- 300 كيلووات ساعة = 271 جنيهًا.

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‎100 × 1.06 = 106 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا‏.

‏- 350 كيلووات ساعة = 324 جنيهًا.

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها.