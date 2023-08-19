هل توجد كليات تقبل بمجموع أقل من 53% في الثانوية؟.. «التعليم العالي» تجيب

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 ستنطلق عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب بمدة زمنية نحو 72 ساعة، لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين في الدور الأول، موضحة أن جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية بالدورين لهم أماكن وفرص في الجامعات والمعاهد بمختلف محافظات الجمهورية، ووفقًا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت المصادر، أنه وفقًا لتحليل شرائح مجاميع امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023، والتي كشفت عن انخفاض الحدود الدنيا للعديد من قطاعات الكليات، كشفت المؤشرات الأولية احتمالية وجود كليات تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومعاهد بمجموع أقل من 53 %، سواء للشعبة العلمية أو الأدبية، وتنتظر طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وذلك وفقًا للتوقعات ومن واقع تنسيق عام 2022.

تنسيق الجامعات 2023

وأشارت إلى الحدود الدنيا لبعض الكليات والمعاهد التي تقبل أقل من 217.5 درجة بنسبة 53% بتنسيق الجامعات 2022 لطلاب الشعبة الأدبية كنموذج استرشادي، أبرزها كليات يشترط أن يكون الطالب مجتازًا لاختبارات القدرات، على النحو التالي:

العالي خدمة اجتماعية أسوان 217

العالي سياحة وفنادق 6 اكتوبر217

تربية رياضية بنات الإسكندرية217

تربية رياضية بنين بني سويف217

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم217

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول216

تربية رياضية بنات المنصورة216

تربية رياضية بنين جنوب الوادي216

تربية رياضية بنين سوهاج216

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر216

تربية نوعية موسيقية بنها 216

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 215

تربية رياضية بنين أسوان 215

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 215

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 214

تربية رياضية بنات المنيا 214

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 213

لمعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر 212

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة 212

تربية نوعية أسوان 212

تربية رياضية بنات بور سعيد 211

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 211

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية 211

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 210

تربية رياضية بنين العريش210

تربية رياضية بنات الفيوم209

تربية رياضية بنات مدينة السادات209

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية209

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر209

تربية رياضية بنين الوادي الجديد208

تربية (تعليم ابتدائي) العريش205

تربية رياضية بنات العريش205

تربية رياضية بنات الوادي الجديد205

تربية رياضية بنات أسوان205

تربية رياضية بنات أسيوط205

تربية رياضية بنات بني سويف205

تربية رياضية بنات جنوب الوادي205

تربية رياضية بنات سوهاج205

تربية رياضية بنات كفر الشيخ205

تربية رياضية بنين بور سعيد205

تربية رياضية بنين دمياط205

تربية نوعية موسيقية سوهاج205

تربية نوعية موسيقية عين شمس205

تربية نوعية موسيقية مطروح205

الحدود الدنيا للكليات والمعاهد التي تقبل أقل من 217.5 درجة

الحدود الدنيا لبعض الكليات والمعاهد التي تقبل أقل من 217.5 درجة بنسبة 53% بتنسيق الجامعات 2022 لطلاب الشعبة العلمية كنموذج استرشادي، أبرزها كليات يشترط أن يكون الطالب مجتازًا لاختبارات القدرات:

كليات الشعبة العلمية 2023

تربية نوعية فنية القاهرة217

تربية نوعية فنية سوهاج217

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر216

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم216

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم216

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة216

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر215

تربية رياضية بنات مدينة السادات213

تربية نوعية موسيقية المنوفية213

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية212

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد210

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات210

تربية رياضية بنات أسيوط209

تربية رياضية بنين الفيوم209

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات206

تربية العريش رياضة205

تربية رياضية بنات الإسكندرية205

تربية رياضية بنات الزقازيق205

تربية رياضية بنات السويس205

تربية رياضية بنات العريش205

تربية رياضية بنات المنصورة205

تربية رياضية بنات المنيا205

تربية رياضية بنات أسوان205

تربية رياضية بنات بنها205

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة205

تربية رياضية بنات سوهاج205

تربية رياضية بنات طنطا205

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم205

تربية رياضية بنين المنيا205

تربية رياضية بنين حلوان205

تربية رياضية بنين سوهاج205

تربية رياضية بنين طنطا205

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية205

تربية موسيقية حلوان205

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية205

تربية نوعية فنية أسوان205

تربية نوعية فنية بور سعيد205

تربية نوعية فنية دمياط205

تربية نوعية فنية عين شمس205

تربية نوعية فنية مطروح205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة205

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية205

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم205