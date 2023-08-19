إشادات واسعة من اللاعبين والأجهزة الفنية والإداريين ببطولة الجودو العربية: شكرا لمصر

حرص المشاركون في البطولة العربية للجودو 2023، التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة، على تقديم الشكر لمصر لتنظيمها البطولة.

إشادات من المسؤولين واللاعبين

وقدم طارق عز الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، الشكر للقيادة السياسية التي دعمتهم لتنظيم البطولة العربية للجودة 2023، بمدينة العلمين الجديدة التي وصفها بأنها مدينة ساحرة، متوقعًا أن تكون عاصمة السياحة في العالم أجمع.

وقال أحمد خليفة المدير الفني لفريق الجودو بنادي وادي دجلة، إن البطولة تمثل واجهة مشرفة لمصر، لافتًا إلى أن الإخوة العرب المشاركين في البطولة أثنوا عليها وعلى تنظيمها.

وقال أنس أبوجماس لاعب نادي القادسية الكويتي، إنهم حصلوا على المركز الأول في البطولة على مستوى الفرق، وحققوا 3 فضيات وذهبية، مشيدًا بالبطولة.

وأبدى أنطوان وليد لاعب نادي وادي دجلة سعادته بالمشاركة في البطولة العربية للجودو، مشيرًا إلى أنهم حققوا المركز الأول والميدالية الذهبية فردي، والمركز الثالث على مستوى الفرق، مشيدًا بتنظيم البطولة الذي وصفه بالعالي، بينما اعتبر علي التوني لاعب وادي دجلة، أن اللاعبين بذلوا ما في وسعهم، لكن حالهم «أحسن حاجة»، ووعد الجمهور باستمرار التدريب للحصول على مراكز أفضل في المستقبل.

أما علي حسين لاعب نادي الصليبخات الكويتي، أبدى سعادته بالمشاركة في البطولة العربية للجودو، مشيرًا إلى أنه حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية، رغم أنه كان يطمح في الميدالية الذهبية.

ووصف حامد سلامة المدير الفني لنادي القادسية الكويتي البطولة، بأنها خطوة جيدة لإقامة هذه البطولة في مدينة العلمين الجديدة، مبديًا إعجابه بمدينة العلمين الجديدة.

واكد أدهم جمال المدرب العام لنادي القادسية الكويتي، أن هذه البطولة مهمة، لأنها مقامة بمدينة العلمين الجديدة، مشيدًا بالتنظيم الجيد للبطولة، التي وصفها بالقوية، وشهدت مشاركة فرق قوية جدًا في البطولة.

وقدم ياسر جلاوي المدير الفني لنادي إمام المتقين العراقي الشكر للاتحاد العربي للجودو وللاتحاد المصري، بسبب البطولة الرائعة، مشيدًا بنتائج البطولة وكفاءة اللاعبين، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في البطولة.

وأشار بسام سويدي الحكم السعودي للجودو، إلى أن البطولة كانت على مستوى عال، وكان بها عدد من اللاعبين الأقوياء، مقدمًا الشكر لمصر على تنظيمها البطولة، وعلى ضيافتهم، مشيدًا بالتنظيم الراقي للبطولة، الذي سهل عليهم أعمالهم.

وأكد فيصل العنيزي مدرب نادي القادسية الكويتي، أنهم أقاموا معسكر إعداد قبل البطولة بمدينة القاهرة في نادي الشمس، لافتًا إلى أنهم حققوا ذهبية و4 فضيات و8 برونزيات، معتبرًا أن بطولة العلمين للجودو من أفضل البطولات التي شاركوا فيها.

واتفق معه حمد البزالي العضو الإداري في بعثة فريق الصليبخات الكويتي، لافتًا إلى أنهم شاركوا في فئات متعددة للبطولة العربية للجودو، معتبرًا أنه لم يشهد بطولة عربية بهذا المستوى، مشيرًا إلى أن التنظيم أشعرهم أنهم في بطولة أولمبية.

وقدم الحكم الدولي الجزائري إسعاد جمال الشكر لمصر على حسن الاستقبال، مشيرًا إلى أن البطولة كانت بمستوى عال، واللاعبين سيكون لهم مستقبل رائع في هذه الرياضة.

وأكد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو نائب رئيس الاتحاد العربي، أنه فخور بما وصلت إليه مصر والبنية التحتية والمنشآت والمدن الجديدة، لافتًا إلى أن مصر كل يوم تشهد شيئا جديدا، مشيدًا بخروج البطولة بشكل لائق، وإشادة الوفود العربية بالتنظيم.