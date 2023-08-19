إصابة شخصين في تصادم سيارة ودراجة نارية بالمنصورة

أصيب شخصان في مدينة المنصورة بالدقهلية، إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل»، وجرى نقلهما إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

تصادم سيارة ودراجة نارية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، أسفر عن إصابة شخصين ونقلهما إلى المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، إذ أصيب شخصان أثناء ركوبهما دراجة نارية تسير في اتجاه معاكس، فصدمتهما سيارة ملاكي على كوبري سندوب، ما أدى إلى إصابة «مصطفى علي مصطفى»، 25 عامًا، مصابا بكسر في الساق الأيمن، مقيم في مركز المنصورة، «أحمد محمد رشوان»، 21 سنة، مقيم بقرية بلجاي بالدقهلية، مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.