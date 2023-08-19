تعرف على آخر موعد لتنسيق المرحلة الثانية 2023

أكد السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن غدًا الأحد آخر موعد لتنسيق المرحلة الثانية 2023 وتسجيل الرغبات، موضحًا أن العمل على الموقع الإلكتروني مستمر طوال الـ24 ساعة يوميًا طوال أيام المرحلة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

آخر موعد لتنسيق المرحلة الثانية 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الساعة السابعة مساء غد الأحد سيكون آخر موعد لتنسيق المرحلة الثانية 2023 وتسجيل الرغبات، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي في فرز رغبات الطلاب.

طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وأكد رئيس قطاع التعليم، أن الوزارة ستبدأ من غد الأحد في فرز أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وتنسيق الشهادات المعادلة 2023 ولمدة 11 يومًا، موضحًا أن مكاتب التنسيق انهت كافة الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2023.