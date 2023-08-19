وزير التنمية المحلية يفتتح مشروعات خدمية في القليوبية اليوم

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، منذ قليل، إلى مقر محافظة القليوبية، في إطار جولاته الميدانية بمختلف المحافظات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

افتتاح عدد من المشروعات

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد وافتتاح عدد من المشروعات في بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، حيث سيقوم اللواء هشام آمنة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية للديوان العام للمحافظة، وافتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

تطوير كورنيش النيل

ويستكمل الوزير زيارته للمحافظة بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، وممشى «أهل مصر»، وكذا تفقد عدد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة الممولة من الخطة الاستثمارية للمحافظة، كما تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة افتتاح السوق الحضارى الجديد وأعمال تطوير مجزر كفر سعد بمدينة بنها.