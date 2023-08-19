حدد الدكتور نورالدين عابدين، أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة الإسكندرية، جمع كلمة تراب التي يبحث طلاب الثانوية العامة عنها، بالتزامن مع بدء امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي للدور الثاني، والذي يُعقد في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

وأضافت الدكتور نورالدين عابدين لـ«الوطن»، أن كلمة أتربة جمع لكلمة تراب، ويتم وزنها على كلمة أفعله، موضحًا أنها تعني الثرى، والتراب أصله الطين.

جمع كلمة تراب

من جانبه، أكد محمود البارودي، مدرس اللغة العربية، لـ «الوطن»، أن جمع كلمة تراب هو أتربة وتِربان، مسترشدًا بمثال «أتربة الأرض متنوعة»، موضحًا أن الجمع يُوجد في معجم المعاني الجامع معجم عربي عربي، لافتًا إلى أن اللغة العربية ثرية في كلماتها ومرادفاتها.

تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

- تطبيق أقصى درجات الحماية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

- توفير المناخ الهادئ والأمن خلال فترة انعقاد الامتحانات.

- تنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

- تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازمة للطلاب.

- التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الامتحانية وأوراق الأسئلة والإجابة.

- توفير سيارة إسعاف وأطقم طبيه بكل إدارة.

- شر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أي أزمة بمحيط ومقار اللجان.

- توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

- نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية.

- منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ.

- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل وبعد أداء الامتحان.

- ضبط النفس واحتواء المواقف حرصًا على الصالح العام.

- تسليم العصا الإلكترونية لجميع المدارس مقار اللجان الامتحانية.