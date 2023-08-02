«الأوقاف» تقدم دورة متخصصة للأئمة في اللغة العربية

أعلنت وزارة الأوقاف، استكمال الدورة التدريبية المتخصصة في اللغة العربية لـ90 إمامًا من أئمة دورة قادة فكر الأولى، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من أئمة أوقاف شمال سيناء والبحر الأحمر.

الفهم الصحيح للسنة النبوية

حاضر فيها الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق، والدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

وخلال المحاضرة أكد الدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات والعربية السابق، على أهمية تعلم علم النحو، مبينّا أن اللغة وعاء الفهم وأن الطريق إلى فهم القرآن الكريم وفهم السنة النبوية فهمًا صحيحًا إنما يكون بفهم قواعد اللغة العربية.

أهمية تعلم علم البلاغة

وأكد الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، على أهمية تعلم علم البلاغة لأنها الطريق إلى فهم أسرار القرآن الكريم، كما أكد أن كل كلمة في القرآن الكريم جاءت لتناسب المعنى التي سيقت من أجله بحيث لو أردنا أن نستبدل أي لفظة في القرآن الكريم بغيرها لاستحال ذلك لأنه لا يوجد كلمة واحدة في القرآن الكريم تقوم مقامها أو تسد مسدها غيرها.