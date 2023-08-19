«التحذير من الشائعات» سؤال بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة الدور الثاني

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة الدور الثاني 2023، والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا، وفقًا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم، ويشمل الامتحان نسبة 85% من الأسئلة موضوعية اختيار من متعدد ونسبة 15% أسئلة مقالية، حسب مواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تضمن امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان سؤالًا بعنوان «اكتب كلمة افتتاحية لندوة تهدف إلى التحذير من خطر الشائعات والاخبار غير الموثقة عنوانها» تثبت أولا، كما تضمن الاختبار أيضا قطعة عن تبني رؤية مصر 2030 التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الإقبال على إنتاج مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير وسائل نقل ذات انبعاثات منخفضة من الكربونات وإنشاء مباني صديقة للبيئة وتحسين نظم إدارة المخلفات والمياه.