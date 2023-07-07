الأولى على التعليم الزراعي بـ«مصر تستطيع»: قبلت رأس والدي بعد معرفتي بالنتيجة

احتفل برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، ويعرض على قناة DMC، بأول دبلوم فني على المستوى الجمهورية، حيث استضاف كلا من نرمين حسن سيد، الأولى في التعليم الفني الزراعي، ووالدها، مدرس بمدرسة في دسوق بكفر الشيخ، وابنته تلميذة بالمدرسة نفسها.

والد نرمين: جميع المعلمين كانوا بمثابة أب لها

وقال والد نرمين، معلم هندسة زراعية، «ابنتي تسعى لأن تكون معلمة»، موضحا «جميع المعلمين كانوا بمثابة أب لها، وأنا كنت في نفس الفصل والتخصص والمدرسة منذ 31 سنة، وهي التحقت بهذا التخصص برغبتها، وقالت أمنية حياتها أن تصبح معلمة».

وأكد والد نرمين، أن التعليم الفني واحد، وأي مجال به لا يقل أهمية عن التعليم الثانوي، وعلى الوالدين ترك الطالب أن يختار المجال الذي يحبه، والتعليم الفني هو قاطرة للتنمية، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ ولادة للأوائل على مستوى الجمهورية.

من جانبها، قالت نرمين حسن: «حصلت على 277 درجة من 280 درجة في الشهادة الإعدادية»، مؤكدة أن التعليم الفني له مستقبل لكل من يحب الجانب العملي، ومن جهة نظري أن التعليم الفني يعتمد على المهارات، لافتة إلى أن هناك فرص كثيرة لتعلم شيء على أرض الواقع، والمشروعات الصغيرة لها مستقبل.

قبلت رأس والدي بعد النتيجة

وأضافت نرمين حسن، أن والدي كان يذاكر لي وأحب تخصص الميكنة، لكي أكمل ما يقوم والدي بتدريسه، موضحة أنها قبّلت رأس والدها بعد علمها بالنتيجة.