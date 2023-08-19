ندى الدمياطي.. قصة نجاح طبيبة مصرية مثلت بلدها في أكبر جامعات فرنسا

استطاعت أن تصنع لنفسها عالما خاصًا من النجاح، لم تستسلم فيه لأي عقبة اعترضت طريقها، قررت أنّ تتخصص في مجال أمراض الكبد والجهازالهضمي، ذلك المجال الطبي الدقيق شغفها حبًا حتى وضعت فيه كل اهتمامها ووقتها، وأصبح حلم التميز فيه كطفلها الصغير الذي يكبر أمام عينيها حتى استطاعت أن تصل إلى هدفها وتعبر به أقطار الوطن.

منذ طفولتها كان «البالطو» الأبيض ومهنة الطب حلمًا من أحلامها، كي تستطيع تخفيف آلام الناس، اجتهدت حتى التحقت بكلية الطب ومنذ تخرجها رسمت الدكتورة «ندى الدمياطي»، لنفسها طريقا سارت عليه، اختارت أن تتخصص في أمراض زراعة الكبد في الخارج كي تنقل علما حديثا إلى أهل بلدها، «دايما بنسمع إن الغرب متقدمين في الطب قررت إني أسافر برا مصر اتعلم وانقل التطور الطبي في مجالي لخدمة أهل بلدي» تقول الطبيبة الثلاثينية في بداية حديثها لـ«الوطن» عن رحلتها.

بداية رحلة النجاح

الرحلة بدأت منذ أن كانت نائبا في الجامعة، خططت للسفر لنيل الدكتوراه من الخارج، جمعت المعلومات الكافية عن أفضل الجامعات، وفي تلك الفترة حصلت على بعثة من وزارة التعليم العالي للحصول على درجة الدكتوراة، وبعد رحلة مراسلات و بحث استمرت خمس سنوات استطاعت الوصول إلى واحدة من أكبر مستشفيات أمراض الكبد وتحديدا زراعة الكبد في فرنسا بل أوروبا، و بدعم وتشجيع من أسرتها انطلقت في رحلتها الدراسية بالخارج.

عقبة اللغة والعادات والتقاليد في الغربة

لم تكن الرحلة سهلة، تلك المساءات التي كانت عادية للبعض مرت على الطبيبة المصرية في الغربة بصعوبة، كيف لفتاة تنتقل إلى الحياة في بلد غريب لا تجيد لغة أهله ولا تعرف عاداته وتقاليده، هكذا وصفت الدكتورة «ندى الدمياطي» بداية المشقة في الرحلة العلمية: «بخلاف عبء الدراسة كان عندي تحدي تعلم لغة أهل البلد عشان أعرف اتعامل مع الناس وعقبة التكيف مع العادات والتقاليد الغريبة عني» بحسب قولها.

الصورة الذهنية للفتاة العربية

اقتسمت ساعات يومها بين تعلم اللغة الفرنسية صباحا والدراسة الجامعية مساءً، لإنجاز رسالة الدكتوراه، ليال طويلة وجهد كبير بذلته لا يسع للكلمات وصفه في أسطر قليلة، حتى نجحت في الاختبار وأجادت الفرنسية واستطاعت الاندماج بين أهل البلد،وممارسة العمل اليومي بشكل طبيعي مع زملائها ومتابعة المرضي وخلالها كانت حريصة على أن تنقل صورة جيدة عن الفتاة العربية المغتربة للتعلم لتغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن العرب كما يتصور البعض: «دايمًا كان هدفي أرسم صورة مشرفة لبلدي ولكل بنات العرب، وأساعد في تغيير الصورة الذهنية إن البنات العرب منغلقين أو غير قادرين»، هكذا كانت تفكر «ندى» دائمًا.

وباء كورونا و الدكتوراه

اجتاح العالم وباء كورونا في نهاية العام 2019، أغلقت المطارات أبوابها وعلقت خطوط الطيران رحلاتها وكانت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما العودة وتأجيل الدراسة حتى تنقضي الأزمة، وإما البقاء بمفردها في الغربة من أجل الهدف الذي تركت كل شئ من أجله، فوقع القرار على الخيار الثاني وفضلّت البقاء في باريس.

«كان قرار صعب إني استمر في فرنسا وقت الكورونا لكن الحمدلله حصلت على دبلومتين من جامعة باريس ساكلي أثناء تحضير الدكتوراه، واحدة عن أمراض الكبد والعناية المركزة والتانية عن أورام الجهاز الهضمي والبنكرياس وطرق العلاج الحديثة»، حتى أتممت مهمتها بتميز وعادت إلى مصر في عام 2020.

استمرار التعاون العلمي مع فرنسا

بعد عودتها إلى مصر، حصلت الدكتورة ندى الدمياطي على منصب مدرس بكلية الطب جامعة حلوان، وقررت الحفاظ على حلقة الوصل التي بدأتها مع الجامعة الفرنسية التي نالت منها الدكتوراه: «مينفعش أنهي العلاقات بعد ما رجعت مصر لأن الهدف هو الاستمرار في التعاون ونقل الخبرات الطبية» وخلال تلك الفترة عملت على مشروع بحثي يسمح لها باستمرار التعاون مع المستشفى الفرنسية كعمل مشترك بين مصر وفرنسا «عايزة استغل اللي بنيته خلال أربع سنوات من سمعة طيبة في المستشفي بباريس وأكمل كحلقة وصل بين البلدين وأطور في مجالي أكتر».

نقل خبرتها إلى مصر

تحدِ كبير أمام الدكتورة ندى الدمياطي بعد سفرها مجددًا إلى باريس لاستكمال مهمتها العلمية والأبحاث العلمية التي تجربها بالتعاون مع المستشفىيات الفرنسية، تسعى خلاله إلى إدخال كل ما هو جديد ومتطور في عالم الطب ومجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي لخدمة أهل مصر، بالاضافة إلى أنها تعمل الآن على تعلم تقنيات جديدة لمناظير الجهاز الهضمي خاصة في مصر، حسب قولها.

مؤسسة حياة كريمة

نجاح الطبيبة المصرية لم يقتصر عند المجال الطبي ، بل نجحت في ترك بصمة قوية في مجال المجتمع المدني بمصر، حيث رئاسة القطاع الطبي في مؤسسة حياة كريمة لمدة عام ونصف طول فترة تواجدها بمصر، استطاعت خلاله النهوض بذلك القطاع لخدمة أهالي الريف المستهدفين من مبادرة حياة كريمة، إلى جانب مشاركتها في تنظيم المؤتمرات الوطنية والعديد من المؤتمرات الطبية كهواية لها مقترنة أيضًا بمجال الطب: «هفضل أتعلم لآخر وقت عشان أكون نموذج مشرف لبلدي في الداخل والخارج».

اختتمت «ندى» حديثها بقولها «نصيحتي لكل حد لسه في بداية طريقه انه مهما كانت الظروف صعبة والطريق يبدو مقفول أمامه لازم يثق في ربنا اولا ثم الاستمرار في السعي مع العزيمة والمثابرة عشان يقدريحقق أهدافه و أحلامه لان لكل مجتهد نصيب باذن الله».