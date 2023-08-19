طرق جديدة للنصب على المواطنين.. حياة كريمة تحذر من رسائل الـ3 آلاف جنيه

استقبل العديد من المواطنين في الفترة الأخيرة رسائل من نوعية: «جرى اختيارك لاستلام مبلغ 3 آلاف جنيه من حياة كريمة برجاء الاتصال بنا»، أو مبالغ أخرى للعمالة غير المنتظمة، يجري توزيعها من وزارة القوى العاملة، وترسل هذه الرسائل إلى أشخاص في الغالب، ليسوا بحاحة إلى مساعدات مادية، ولا تنبطق عليهم منح العمالة غير المنتطمة.

وتندرج هذه الرسائل تحت باب النصب على المواطنين، للحصول على معلومات وبيانات شخصية عنهم، لا يمكن الحصول عليها إلا بإفصاح الشخص نفسه عنها، مثل معرفة رقم الحساب البنكي وخلافه.

حياة كرمة تحذر المواطنين من رسائل النصب

حذرت مؤسسة حياة كريمة المواطنين من هذه الرسائل، التي تستهدف النصب عليهم، وذكرت في منشور تحذيري عبر حساباتها الرسمية، أنها لا ترسل رسائل تقول فيها: «إنه تم إرسال أي مبلغ، ولا تطلب منك بيانات حساباتك الشخصية في البنوك ولا كروتك الائتمانية».

ووجه المواطنون الشكر لمؤسسة حياة كريمة، لحرصها على توعية المواطنين، وعدم الإفصاح عن بيانتهم الشخصية لمثل تلك الرسائل، أو المكالمات الهاتفية، للحفاظ على أموالهم وكروتهم وبطاقتهم الإتمانية وحسابات البنوك.

مبادرات حياة كريمة للأسرة الأكثر احتياجا

وكانت مؤسسة حياة كريمة، أعلنت وصول 20 رأس من الأبقار للذبح والتوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا في سيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى 4500 زجاجة مياه، و4500 عبوة عصير، وتقديم العديد من المبادرات بمدينة مرسى مطروح، وفي مقدمتها مبادرة التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة لتوفير فرص عمل مستدامة وتقديم الدعم الغذائي المستمر ليهم.