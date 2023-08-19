«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان «العربي» بالدور الثاني للثانوية العامة

أكد مصدر في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني، رصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023، عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق منها والتأكد من أنّها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب باللجان.

عقوبات صارمة ضد الغشاشين

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة ، سيتم الوصول لهوية المسئول عن تصوير ونشر الأسئلة على صفحات الغش، ومكان مصورها لتطبيق عقوبات قانون الغش عليه وفقاً لقانون مكافحة الغش والذي يصل فيه العقوبة للحبس والغرامة.

وزعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، تداول أجزاء من أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الدور الثاني 2023، الذي يؤديه طلاب الشعبتين «العلمي والأدبي» الآن في اللجان الامتحانية في أول يوم بامتحانات الدور الثاني ، وذلك بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان.