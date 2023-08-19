التعليم: ضبط الطلاب مصوري أسئلة اللغة العربية بامتحان الدور الثاني للثانوية العامة

أكّد مصدر مسئول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنَّ فريق مكافحة الغش بالوزارة ضبط الطلاب المسئوليين عن تصوير أسئلة امتحان مادة العربية للثانوية العامة الدور الثاني 2023 ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام» بعد بدء لجنة الامتحان في التاسعة صباحًا.

عقوبات صارمة ضد الغشاشين

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ تطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب لمحاولاتهم الغش وتصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش، وفقا لقرار مكافحة الغش الإلكتروني والذي تصل فيه العقوبة للحبس والغرامة والحرمان من الامتحان قائلا: «لا تهاون مع الغشاشين».

وتابع المصدر، أنَّ الغرفة تتابع منذ صباح اليوم الأسئلة المتداولة عبر صفحات الغش ورصدها والتحقق منها، وتحديد هوية الطلاب الغشاشين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.