التنمية المحلية: «الوطنية للطوارئ» ساهمت في خفض حوادث الطرق بنسبة 60%

كشف اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، نجاح مشروع مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في السيطرة على حوادث الطرق بنسبة بلغت 60%، وانخفضت هذه الحوادث خلال شهرين فقط من تفعيل تلك المراكز، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية نجحت في توسيع انتشار هذه المراكز لتغطي 15 محافظة تدخل الخدمة تباعا، انطلاقا من تطبيق هذه الخدمات بـ5 محافظات في المرحلة.

وزير التنمية المحلية يصل القليوبية

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ155 لها، وجولتهم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بهذه المناسبة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، واللواء يسري عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع من المشروعات القومية التي تتم وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل على صناعة مكانة متميزة لرفعة مصر وشعبها من أجل إنجاز التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن انتشار مراكز السلامة والطوارئ سيؤدي إلى خدمات جديدة في مجالات المرور، وتأمين المواطنين والمواجهة العملية، والعملية للكوارث والطوارئ والأزمات والتدخل السريع لسرعة التعامل معها.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تسعي من خلال هذه المشروعات لرفع معدل رضى المواطنين عن أداء الجهات التنفيذية للتعاون مع كافة الوزارات المعنية.

جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها

وأكد محافظ القليوبية، خلال الافتتاح على كفاءة منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ التي تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، موضحا أن المركز يأتي في إطار العمل الجاد ومواكبة التطور العالمي، مشيدا بجهود القيادة السياسية في إرساء المبادرات الرئاسية في مختلف المجالات لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية البشرية المستدامة وهو ما يمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر، واستطرد، أن تكلفة إنشاء المركز بلغ 7.5 مليون جنيه، ويهدف إلى إدارة الطوارئ للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والشبكة الوطنية للطوارئ، ويأتي ذلك خلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال الجولة استمع الوزير ومحافظ القليوبية لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للأعمال الإنشائية والتجهيزات والتشطيبات النهائية بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية، الذي يضم غرفة الاجتماعات ومنطقة العمل، وغرفة مدير التحكم والطاقم الأمني المشترك، وتعد تلك الشبكة الوطنية لها مردود إيجابي على الأمن القومي وترشيد الأعباء المالية ودعم تدفق الاستثمارات وخفض معدلات الحوادث إلى 60%، فضلا عن الإمداد بتقارير مميكنة وتحقيق السلامة العامة ودواعي إنقاذ الحياة والتفاعل الإيجابي للمواطنين.

حجم تجهيزات الشبكة الوطنية

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى حجم تجهيزات الشبكة الوطنية التي جرى تصميمها وفقاً لأحدث المقاييس والمعايير العالمية، حيث تهدف إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة و مؤمنة بشكل كامل، وتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون الدائم بين كل الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية.