«صحة القليوبية» تطلق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقليوبية بداية من يوم الأحد 27 أغسطس.

وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في بيان له أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحه الانجابيه، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

توفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الاسره

وأضافت الدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالقليوبية أنه يجرى توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية من خلال الندوات والزيارات المنزليه للرائدات الريفيات، وستكون المرحلة الأولي للحملة بمراكز بنها و كفر شكر والقناطر وشبين القناطر وقها و شبرا شرق من يوم الأحد 27 أغسطس حتى 31 أغسطس.

وتبدأ المرحلة الثانية من 2 سبتمبر إلى 6 سبتمبر المقبل بإدارات شبرا غرب والخانكة والعبور وطوخ وقليوب.