نقيب الفلاحين: سنزرع 4 ملايين فدان قمح الموسم المقبل

قال حسين عبدالرحمن، أبو صدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع زراعة نحو 4 مليون فدان من الاقماح الموسم المقبل، كما يتم العمل مع الحكومة لزراعة كل المساحة المزمع زراعتها بتقاوي معتمده بنسبة 100% لزيادة انتاجنا من الاقماح وزيادة دخل مزارعي الاقماح.

مصر اكبر مستورد للقمح في العالم

وأضاف عبدالرحمن أن الدوله المصريه تسعي بكل جديه للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تتفيذا لتوجيهات القياده السياسيه لأستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 حيث يعتبر القمح أهم سلعه حاليا للشعب المصري وتعد مصر اكبر مستورد للقمح في العالم مما يتطلب جهود جباره للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح.

وأشار عبدالرحمن أن محصول القمح الذي يزرع بمصر في اواخر نوفمبر واول ديسمبر من كل عام تطور تطور كبير في الـ 10 سنوات الأخيره من حيث المساحه الزراعيه وحجم اهتمام الدوله والانتاجية.

تشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة القمح

حيث اهتمت به الحكومة المصرية اهتمام كبير جدا من كل الزوايا وعلي كافة المحاور لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعته ليصبح زيادة مساحات محصول القمح الهدف الاول للزراعه داخل الاراضي المستصلحة حديثا مثل مشروع الدلتا الجديده حيث زرعت به نحو 70 الف فدان من الاقماح بجانب زراعةنحو 4500 فدان بمشروع الفرافره و4000 فدان بمشروع عين داله بجانب زراعة نحو 150 الف فدان من الأقماح بمشروع توشكي وزراعة 146 الف فدان بشرق العوينات وغيرها من المساحات في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعيه الاخري حتي وصلت المساحة المنزرعة من الأقماح الموسم المنقضي الي نحو 3 مليون و650 الف فدان لاول مره في تاريخ مصر.

وزاد سعر اردب (150) كيلو جرام من 400 جنيه عام 2013 الي 1500 جنيه 2023 لتشجيع المزارعين علي الأستمرار في زراعة الأقماح.

التوسع الأفقي في زيادة مساحات زراعة الاقماح

واكد عبدالرحمن انه بالإضافة الي التوسع الأفقي في زيادة مساحات زراعة الاقماح اتجهت الدوله للتوسع الراسي بزيادة الانتاجيه وتقليل الفاقد عن طريق زيادة التوعيه والارشاد بمواعيد زراعة الاقماح والإجراءات المثلي لتحقيق اعلي انتاجيه ممكنه ووضع خريطه صنفيه لكل محافظه واستخدام احدث الاساليب الزراعيه الحديثه واستخدام احدث الالات والمعدات الزراعيه المتطوره لزراعة الاقماح واستنباط اصناف عديده من الاقماح ذات انتاجيه عاليه وتقاوم الامراض وتتحمل التقلبات المناخيه وزيادة الاعتماد علي تلك التقاوي المعتمده في الزراعه لنسبه زادت من 40% عام 2013 الي 70% عام 2023 مع التوسع في زراعة الحقول الارشاديه ونشر المبادرات الوطنيه التي تهدف للنهوض بمحصول القمح والتوسع في انشاء صوامع حديثه لتخزين الاقماح وصلت لـ 75 صومعه متطوره عام 2023 وكانت عام 2013 اقل من 40 صومعه وذلك لمنع إهدار القمح الذي كان يفقد نتيجه التخزين بالطرق القديمه داخل شون ترابيه وصوامع غير متطوره والذي كان يصل ل 15% احيانا فاقد وزادت السعه التخزينيه من اقل من 1.5 مليون طن عام 2013 الي سعه تخزينيه تصل لأكثر من 3.6 مليون طن عام 2023 ,وما زال انشاء الصوامع الحديثه مستمر.

الدولة تبذل قصاري جهدها لتامين مخزون استيراتجي من الأقماح

واردف ابوصدام أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتامين مخزون استيراتجي من الأقماح في ظل الازمات التي يشهدها العالم سواء من الصراعات داخل اراضي الدوله المنتجه للاقماح والتي تعرقل عمليات الاستيراد والتصدير أو جراء التغيرات المناخية، السلبية التي تقلل الانتاج العالمي من الاقماح في سعي دائم لنبدأ الجمهورية الجديده بواقع جديد يتكلم عن نفسه متحديا كل العقبات والعراقيل التي تهدف لتركيع الدوله المصريه.