كيفية تعديل جهة صرف المعاش.. هيئة التأمينات الاجتماعية توضح

ذكرت هيئة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أنَّه يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، وذلك في إطار الخدمات الكثيرة التي تقدمها الهيئة لجميع المشتركين بها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة والخطوات اللازمة لتعديل جهة صرف المعاش، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية.

جهات صرف المعاش

تصرف المعاشات من أي من الجهات الآتية، وذلك تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

- البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير».

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

- مكاتب هيئة البريد «كارت ميزه أو حساب فضي معاشات».

- بنوك القرى.

- بنك ناصر الاجتماعي.

شروط تعديل جهة صرف المعاش

- التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش على النموذج المرفق.

- يشترط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب لتعديل جهة صرف المعاش​.

- إرفاق المستندات المطلوبة بالطلب.

المستندات المطلوبة لتعديل جهة صرف المعاش

- في حالة كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتمّ موافاتنا بموافقة من البنك على إيقاف المعاش.

- في حالة كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتمّ موافاتنا بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

- في حالة كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزة يتمّ موافاتنا بصورة كارت ميزة.

- في حالة كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضي معاشات بريد يتمّ موافاتنا بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.​