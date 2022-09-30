على مدار الأسبوع.. 3 قوافل بيطرية ضمن «حياة كريمة» في قرى مختلفة

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري، لا سيما في القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، فتعمل على تحسين حياته من جوانبها المختلفة، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية، تتمكن المبادرة من توفير العديد من الخدمات المختلفة، ولم يقتصر دعم المبادرة الرئاسية فقط على الإنسان بل توجهت للحيوان أيضا وتحرص على توفير بيئة صالحة له.

قافلة «حياة كريمة» البيطرية في الغربية

وعلى مدار الأسبوع الماضي، أطلقت المبادرة الرئاسية عددا من القوافل البيطرية في بعض القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، ففي يوم الأحد، الموافق 25 من شهر سبتمبر، أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قافلة بيطرية علاجية في محافظة الغربية، تحديدا في مركز سمنود قرية كفر الثعبانية، والتي جاءت بالتعاون بين المؤسسة ومديرية الطب البيطري، تم من خلالها فحص 147 حالة من الماشية والدواب، و1800 طائر.

حياة كريمة تكشف على 400 طائر بالمنوفية

وفي يوم 22 سبتمبر، أطلقت «حياة كريمة» قافلة بيطرية أخرى بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، والتي جاءت بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، كشفت على 627 ماشية ودابة و4505 طيور.

ونالت حيوانات محافظة المنوفية نصيبها من القوافل البيطرية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» في يوم 24 سبتمبر، والذي نظم ندوة إرشاد زراعي حضرها 120 مزارعا، فضلا عن الكشف على 278 حالة من الماشية والدواب، و400 حالة من الطيور، كان ذلك في قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا، بالتعاون بين المؤسسة وجامعة السادات ومعهد الهندسة الوراثية.