يطرح الآلاف من المواطنين أسئلة حول مواعيد الفترة المسائية في الجوازات وأماكنها في جميع المحافظات، خصوصًا راغبي السفر الذين يحتاجون إلى تجديد أو استخراج جواز سفر، حيث أنّ الإدارة العامة للجوازات والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب وذلك قررت قبل سنوات مد العمل لفترة مسائية في عدد من الفرع لإتمام وإنهاء مصالح المواطنين.

كل ما تريد معرفته عن مواعيد الفترة المسائية في الجوازات

تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن مواعيد الفترة المسائية في الجوازات وأماكنها في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

هل هناك فترة مسائية للجوازات؟

وحددت وزارة الداخلية، مواعيد الفترة المسائية في الجوازات من السبت إلى الخميس من 2:30 عصرًا حتى الثامنة مساءً في مكاتب جوازات المصلحة بالعباسية، ومدينة نصر، والجيزة، والإسكندرية.

هل الجوازات تعمل يوم الاثنين؟

وفيما يخص مواعيد عمل الجوازات في مصر 2023 فإنّها تعمل طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة ومواعيد الإجازات الرسمية، من السبت حتى الخميس بدءًا من الساعة 8:00 صباحًا حتى 2.30 ظهرًا، فضلًا عن وجود فترة مسائية لاستخراج جواز السفر في بعض الفروع.

أماكن استخراج جواز السفر في المحافظات

ننشر أماكن استخراج جواز السفر في جميع المحافظات كالتالي:

- أماكن استخراج جواز السفر في الإسكندرية.. إدارة جوازات الرمل، وقسم جوازات المنتزه، وقسم جوازات محرم بك.

- أماكن استخراج جواز السفر في الشرقية.. قسم جوازات منيا القمح، وقسم جوازات الزقازيق، وقسم جوازات كفر صقر، وقسم جوازات فاقوس، وقسم جوازات العاشر من رمضان.

- أماكن استخراج جواز السفر في الغربية.. قسم جوازات المحلة الكبرى.. وقسم جوازات طنطا.

- أماكن استخراج جواز السفر في الدقهلية.. قسم جوازات المنصورة، وقسم جوازات ميت غمر، وقسم جوازات دكرنس.

- قسم الجوازات في دمياط.

- قسم جوازات الإسماعيلية.

- مكتب الجوازات داخل مديرية أمن أسوان.

- أماكن استخراج جواز السفر في أسيوط.. قسم جوازات أسيوط، وقسم جوازات أبو تيج.

- مكتب جوازات الأقصر.

- أماكن استخراج جواز السفر في البحيرة.. قسم جوازات دمنهور، وقسم جوازات كفر الدوار.

- مكتب جوازات بني سويف.

- مكتب جوازات بورسعيد.

- أماكن استخراج جواز السفر في سوهاج.. قسم جوازات سوهاج، وجرجا، وطهطا.

- مكتب الجوازات بمديرية أمن السويس.

- مكتب جوازات الفيوم بجوار مركز شرطة الفيوم.

- أماكن استخراج جواز السفر في قنا.. قسم جوازات قنا، وقسم جوازات نجع حمادي.

- أماكن استخراج جواز السفر في القليوبية.. قسم جوازات شبرا الخيمة، وقسم جوازات بنها.

- أماكن استخراج جواز السفر في كفر الشيخ.. قسم جوازات كفر الشيخ، وقسم جوازات بيلا، وقسم جوازات دسوق.

- مكتب جوازات مطروح بعمارة الأوقاف بوسط البلد.

- أماكن استخراج جواز السفر في المنوفية.. قسم جوازات شبين الكوم، وقسم جوازات منوف.

- أماكن استخراج جواز السفر في المنيا.. قسم جوازات المنيا، وقسم جوازات بني مزار.

- مكتب الجوازات بالخارجة في الوادي الجديد.

- مكتب جوزات الغردقة خلف مديرية أمن البحر الأحمر.

- مكتب جوازات العريش بشمال سيناء.

- مكتب جوازات الطور بجنوب سيناء.

- أماكن استخراج جواز السفر في القاهرة.. قسم الوثائق بالمصلحة، وقسم جوازات الاستثمار، وقسم جوازات مصر الجديدة، وقسم جوازات مدينة نصر، وقسم جوازات حدائق القبة، وقسم جوازات الأميرية، وقسم جوازات مدينة البعوث الإسلامية، وقسم جوازات 15 مايو، وقسم جوازات القاهرة، وقسم جوازات روض الفرج، وقسم جوازات ضباط الشرطة.

- أماكن استخراج جواز السفر في الجيزة.. قسم جوازات الجيزة، وقسم جوازات الحوامدية، وقسم جوازات العجوزة، وقسم جوازات 6 أكتوبر.