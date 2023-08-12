قانوني يشرح ضوابط استخراج شهادة التحركات من الجوازات ومن يطلبها؟

قال الخبير القانوني حازم محمد المحامي إنَّ القانون وضع ضوابط استخراج شهادة التحركات وكذلك لائحة وزارة الداخلية حددت شروط استخراج شروط استخراج شهادة التحركات، ومن أهم تلك الشروط تقديم طلب إلى مصلحة الجوازات من الجهة الحكومية التي تطلب من المواطن تلك الشهادة.

وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنَّ شهادة التحركات هي تحركات المواطن خارج مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، ويتم استخراج شهادة التحركات إلكترونيا أو ورقيا للمواطن، وتقدم للجهة الحكومية التي تطلبها.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب موجه من الجهات الحكومية «التموين - الضرائب - الأحوال المدنية - التجنيد - هيئة التنظيم والإدارة - التأمينات الاجتماعية - الكليات العسكرية» وكذا السفارات المختلفة.

- يتمّ الرد على جميع الجهات الشرطية وشؤون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والأمن الوطني والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.

شروط الحصول على شهادة التحركات

- استيفاء جميع البيانات: الاسم رباعي، والجنسية، وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، والمدة المطلوب كشف التحركات عنها، واسم المحكمة، ورقم القضية، وإجراءات طالب الخدمة.

- التقدم بالطلب لشباك في مصلحة الجوازات والهجرة.

- دفع الرسوم المطلوبة.

- استلام الشهادة أو إيصال استلام الشهادة إجراءات الجهة المقدمة للخدمة.

- يستقبل القسم بالإدارة العامة للجوازات بالعباسية جميع الطلبات المقدمة من الجمهور لتقديمها الى الجهات المختلفة بالدولة وكذا السفارات.

- استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن بإدارة المراقبة عن التحركات المطلوب عنها الشهادة في حالة ما إذا كان مصريا.

- الكشف عما إذا كان يحمل أي جنسية أخرى بخلاف المصرية.