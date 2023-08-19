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«العلاج الحر» بالدقهلية يكثف حملاته بالمرور على 139 منشأة طبية  

كتب:

آية حسنين
01:45 م | السبت 19 أغسطس 2023
غلق منشآت طبية بالدقهلية

غلق منشآت طبية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية حملات مكثفة والمرور على 139 منشأة طبية، وأشار «مكين»، في بيان له أن الحملات المرورية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

المرور على 139منشأة طبية بالدقهلية 

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر تفقد 139 منشأة طبية، تشمل 38 عيادة غير مرخصة، و14 مستشفى وعيادة تخصصية، و41 مركزاً طبياً و معملاً، وتم توجيه إنذارات لنحو 13 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 6 منشآت وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 4 شكاوى.

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بقلم آية حسنين