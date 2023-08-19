4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. أبرزها السيول

سيول وأمطار شهدتها عدة مناطق خلال الأيام القليلة الماضية، فرغم تحسن الأحوال الجوية منذ بداية شهر أغسطس، إلا أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

4 ظواهر جوية تضرب البلاد الساعات المقبلة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة 4 ظواهر جوية تضرب البلاد، ومن أبرز تلك الظواهر انتشار الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من السطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أما بالنسبة للظاهرة الثانية، فتتمثل في فرص سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و 60 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و 3 متر، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة الأحد 20 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 21 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.