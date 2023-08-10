أسعار وخطوات حجز تذاكر قطار الحرمين 1445.. يربط بين 5 مناطق

تتيح المملكة العربية للمواطنين والمقيمين الاطلاع على أسعار وخطوات حجز تذاكر قطار الحرمين 1445، التي تربط بين 5 مناطق هي مكة المكرمة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المدينة المنورة، وتصل سرعته لنحو 300 كم في الساعة.

أسعار وخطوات حجز تذاكر قطار الحرمين 1445

وفيما يلي تعرض بوابة «الوطن» أسعار وخطوات حجز تذاكر قطار الحرمين 1445، وفق الموقع الرسمي للقطارات الحرمين على الانترنت، وذلك ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء في الوطن العربي على مدار اليوم:

أسعار تذاكر قطار الحرمين 1445

تتباين أسعار تذاكر قطار الحرمين، حسب الدرجة، فهناك درجة اقتصادية ورجال أعمال، وهي كالآتي:

من مكة إلى جدة يتراوح سعر التذكرة ما بين 40 و 70 ريال.

إلى محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي تتراوح التذكرة ما بين 60 و 95 ريال سعودي.

إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يتراوح السعر بين 85 و 175 ريال سعودي.

من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة: السعر يتراوح بين 150 و 315 ريال سعودي.

ويمكن تخفيض قيمة التذاكر في بعض الحالات، تكون 40% للأطفال و90% للرضع، و50% لذوي الهمم، كما يُسمح لكل مسافر بحمل حقيبة واحدة وحقيبة يد صغيرة.

خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين 1445

ويمكن للراغبين حجز تذاكر قطار الحرمين 1445، عبر الموقع الرسمي للقطارات الحرمين أو من خلال التطبيق، من خلال خطوات بسيطة كالآتي:

الدخول على موقع حجز قطار الحرمين السريع، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

اختيار طبيعة التذكرة «ذهاب فقط، ذهاب وعودة».

اختيار محطة الانطلاق ثم محطة الوصول

حدد تاريخ السفر وعدد الأشخاص.

الضغط على «بحث» ستذكر التذاكر المتاحة، حدد نوعها «اقتصادي أو رجال الأعمال» والضغط على استمرار.

اختار المقعد المناسب حسب الصور التوضحية.

ادخل بيانات المسافر، قم بدفع قيمة التذكرة لاتمام الحجز.

وهكذا تكون أعملت عملية حجز التذاكر.