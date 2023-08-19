القبض على هاربين من 130 سنة سجن في الدقهلية وكفر الشيخ

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) هاربة من تنفيذ عدد (124) حُكم بتهم "شيك، تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 24 سنة.كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) هارب من تنفيذ عدد (62) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 75 سنة.

تنفيذ أحكام قضائية

وفى كفر الشيخ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (61) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 23 سنة.كما تم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (42) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 19 سنة.وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.