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القبض على هاربين من 130 سنة سجن في الدقهلية وكفر الشيخ

كتب:

محمد بركات
01:47 م | السبت 19 أغسطس 2023
قوة أمنية

قوة أمنية

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) هاربة من تنفيذ عدد (124) حُكم بتهم "شيك، تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 24 سنة.كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) هارب من تنفيذ عدد (62) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 75 سنة.

تنفيذ أحكام قضائية

وفى كفر الشيخ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (61) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 23 سنة.كما تم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (42) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 19 سنة.وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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