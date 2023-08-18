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ضبط أسلحة نارية ومخدرات في حملات أمنية بدمياط وأسوان

كتب:

محمد سيف
03:32 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
أسلحة ومخدرات(أرشيفية)

أسلحة ومخدرات(أرشيفية)

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.  

مديرية أمن أسوان

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط عدد (3) قضايا «سلاح»، ضُبط خلالها (بندقية خرطوش – 3 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لعدد (2 منهم معلومات جنائية).

وضبط (3) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,500 كيلو لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى «الشابو – الهيروين»)، بحوزة (4) متهمين لعدد «2 منهم معلومات جنائية»، فضلا تنفيذ عدد (802) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط عدد (5) قضايا «إتجار» في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وزنت – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش- 4 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (5 متهمين لـ«3منهم معلومات جنائية»).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.