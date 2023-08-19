ضبط 2328 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

مخالفات تموينية حيال المخابز غير الملتزمة

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر التي أسفرت عن ضبط وتحرير 3084 مخالفة تموينية، حيال المخابز غير الملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

وأوضح اللواء أحمد راشد، أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 44 طنا ما بين دقيق مدعم وسكر وأرز ومكرونة ونخالة مجهولة المصدر، و3079 كرتونة زيت تمويني بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

ولفت إلى أن المخالفات المحررة، شملت 2328 مخالفة لمخابز الإنتاج الخبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية، وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي 1210 بحوزة مخابز وبداليين تموينين بمناطق أوسيم والبدرشين، للاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين وحيازة سلع مجهولة المصدر.

بيع بأزيد من السعر

وأوضح «راشد» أنه جرى تحرير 577 محضرا تموينيا لمحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود شهادة وضبط 18 ألف علبة سجائر مخزنة إلى جانب تحرير 16 محضرا لمحطات وقود ومستودعات لضبط عددا من المخالفات بهم.

التصدي لجشع وتلاعب بعض التجار

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي استكمالا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.