وزير التنمية المحلية: 95 مليار جنيه حجم الاستثمارات في القليوبية خلال 9 سنوات

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وممشي أهل مصر المرحلتين «ب،ج»، وأعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ.

المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

وأقدم وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية على زراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وذلك بحديقة النصب التذكاري في بنها.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن إجمالي الاستثمارات التى ضختها الدولة خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محافظة القليوبية بلغت حوالى 95 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى شهر أغسطس الجاري في مجالات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والإسكان والطرق والنقل ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وحياة كريمة والخطط الاستثمارية للتنمية المحلية والزراعة وغيرها من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية إن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية للعام المالي 2023 - 2024 بلغت حوالى 825 مليون جنيه منها على مشروعات رصف الطرق و كباري وإنفاق ومشروعات النظافة وتحسين البيئة ومشروعات الكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور ومشروع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم دعم المحافظة بحوالي 250 ألف شجرة مثمرة وزينة وخشبية لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.

اهتمام المحافظة بتنفيذ مشروعات تطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان اهتمام المحافظة بتنفيذ مشروعات تطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية وكذا تطوير كورنيش النيل بينها لإيجاد متنفس لأبناء المحافظة.

وقال محافظ القليوبية إن أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها تبلغ حوالي 210م ومتوسط عرض 25م بتكلفة 42.2 مليون جنيه، وشمل التطوير رصف وإنارة وتشجير الشارع الرئيسي فى الاتجاهين بطول 1 كم وعرض 20م واستحداث ميدان في نهاية المشروع.

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، أن تطوير ممشي أهل مصر المرحلة «ب» يبدأ من أمام البنك الأهلي و يبلغ طوله 1850م بداية من كوبري كفر الجزار حتى نهاية منطقة الأندية وقد تم الانتهاء من المرحلة «أ و ب» بطول 850 م بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه.

ولفت إلى أن ممشي أهل مصر المرحلة «ج» يبدأ من أمام مجلس مدينة بنها انتهاء بنادي الشرطة بطول 650م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، وجاري التجهيز والإعداد للمرحلة «د» والذي يمتد من نادى الشرطة حتى محطة المياه بطول 350 م والتكلفة التقديرية تبلغ حوالي 20 مليون جنيه، ويتم تنفيذ الممشي من قبل المحافظة ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

وأضاف الهجان أنه فيما يخص أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تبلغ 26.3 مليون جنيه من اعتمادات الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير تبدأ من أمام مستشفي الجامعة حتى كمين أتريب بطول 1.1 كم ومتوسط عرض 25م.