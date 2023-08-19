ضبط 1200 كيس مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 1200 كيس مواد غذائية مجهولة المصدر، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة بلبيس.

حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على المحال التجارية

وأعلنت مديرية التموين خلال بيان لها أن إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة تمكنت من تحرير عدد من المحاضر خلال حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على المحال التجارية بياناتها كالتالي:

أولا محضر رقم 14036 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحيه قرية قرملة، وتم التحفظ على 30 كرتونه مواد غذائية × و40 كيس بإجمالي و1200 كيس مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 13035 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية قرملة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.