لشباب شمال سيناء.. إزاي تشارك في البرنامج التأهيلي لسوق العمل؟

تولي الدولة اهتماما كبيرا بأهالي محافظتي شمال وجنوب سيناء وتحديدا الشباب من الجنسين، ولهذا أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تخصيص برنامج تأهيلي لسوق العمل، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير سيناء وجهود الوزارة لبناء قدرات المواطنين وخلق فرص عمل في محافظة شمال سيناء تحديدا.

ووفق وزارة الاتصالات، فإنه تم إطلاق البرنامج بموجب اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وجامعة العريش بهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للطلاب الجامعيين والخريجين الجدد بالمحافظة وإعدادهم لسوق العمل.

واستمرارا لسلسلة الاخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل البرنامج التأهيلي لشباب وقاطني محافظة شمال سيناء لتأهيلهم لسوق العمل، على هذا النحو:

البرنامج التأهيلي لشباب محافظة شمال سيناء

- تبلغ مدة الاتفاقية عامين.

- تستهدف تدريب 600 مواطن سنويًا على مهارات الحاسب الآلي وأساسيات الأمن السيبراني واللغات.

- يتم التدريب التقني ضمن مبادرة مستقبلنا رقمي في واحدة من مسارات التسويق الرقمي، أو تطوير الويب أو تحليل البيانات.

- ستقدم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات برنامج التدريب الصيفي لكل من طلاب الفرقة الأولى، الثانية والثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك للطلاب المتخصصين بجامعة العريش؛ حيث يستهدف البرنامج تنمية مهارات الشباب في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك في المهارات الأساسية لسوق العمل.

معايير القبول في البرنامج التأهيلي

- طلاب الجامعات .

- الخرجين الجدد والباحثين عن العمل.

- قاطنو محافظة شمال سيناء لرفع كفاءات وقدرات الشباب والفتيات من سن 16 حتى 40 عاما.

مجالات التدريب في المنحة

أولًا: التدرب على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي واللغات، حيث يتم تدريب قاطني محافظة شمال سيناء على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي واللغات، على النحو التالي:

- مستويان من اللغة.

- المهارات الأساسية في الحاسب الآلي (على سبيل المثال)

- أساسيات الحاسب الآلي والانترنت (مستوى أساسي / مستوى متقدم)

- اساسيات الامن السيبراني

ثانيا: برنامج التدريب التقني ضمن مبادرة مستقبلنا رقمي، ويهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة المتقدم للتدريب على المستوى التقني من خلال اختيار أحد مسارات التدريب التقني ضمن مبادرة مستقبلنا رقمي والتي تشمل:

- مسار التسويق الرقمي Digital Marketing

- مسار تطوير الويب Web Specialization

- مسار تحليل البيانات Data Analysis

ثالثا: برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الهندسة، وكلية الحاسبات والمعلومات، ويتم من خلاله تقديم التدريبي الصيفي لطلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات، وغيره من الطلاب المتخصصين بجامعة العريش، وذلك لمدة 90 ساعة في التخصصات التقنية التالي بيانها مضافاً اليها 30 ساعة على المهارات الأساسية لسوق العمل بإجمالي عدد ساعات 120 ساعة تدريبة.