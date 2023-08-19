السيسي: عاملين حسابنا يبقى فيه من 5 إلى 6 أشهر احتياطي للسلع لمجابهة أي ظرف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مصر تستورد 90% من استهلاكها من زيت الطعام بالعملة الحرة، ويتمّ بيعه للناس بالجنيه المصري، ومن ثم لابد من تدبير دائما عملة تكفي كل المطالب ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، «نتحدث عن أرقام كبيرة جدا، نحن متأثرين بالظروف التي يمر بها العالم، لكننا رغم ذلك لم نتوقف».

وتابع رئيس الجمهورية: «لا يجب أن نقلق من وجود أزمة في السلع الاستراتيجية، احنا عاملين حسابنا دايما أن يبقى فيه من 5 إلى 6 شهور احتياطي من السلع بالكامل عشان تكون عندنا فرصة لمجابهة أي ظرف».