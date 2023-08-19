رابط التقديم في جامعة الملك سلمان الدولية.. مصاريف الكليات

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة رابط التقديم في جامعة الملك سلمان الدولية، خاصة بعد إعلان الجامعة مصاريف الدراسة بها لطلاب الثانوية العامة، وتنسيق القبول في مختلف الكليات بها.

رابط التقديم في جامعة الملك سلمان الدولية

وحددت جامعة الملك سلمان الدولية لطلاب الثانوية العامة رابط التقديم في جامعة الملك سلمان الدولية من هنا، ليجري التقديم الإلكتروني من خلاله، بعد أن أعلنت عن تنسيق القبول بها والذي جاء كالآتي:

- كلية الطب 75%

- كلية طب الأسنان 75%

- كلية العلاج الطبيعي و73%

- كلية الصيدلة 70%

- كلية الطب البيطري 66%

- كلية الهندسة 56%

- كلية علوم الحاسب 60%

- كلية التكنولوجيا الحيوية 55%

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55%

- كلية العلوم الأساسية 55%

- كلية الفنون التطبيقية 55%

مصاريف الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية

وأوضحت الجامعة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة التعرف على مصاريف الدراسة بجامعة الملك سلمان

- كلية طب بشري: 115 ألفًا و500 جنيه.

- كلية طب الأسنان: 106 آلاف و700 جنيه.

- كلية تمريض: 31 ألف جنيه مصري.

- كلية طب بيطري: 66 ألف جنيه.

- كلية صيدلة: 93 ألفًا و500 جنيه.

- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والحاسبات: 69 ألف جنيه.

- كلية الهندسة المعمارية: 69 ألف جنيه.

- كلية علوم وهندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

- كلية الفنون: 49 ألف جنيه.

- كلية الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه

- كلية السياحة والضيافة: 40 ألف جنيه