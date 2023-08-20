قبل «Snow White».. تعرف على كلاسكيات «ديزني» المحولة إلى أفلام

أشهر قليلة تفصل شركة «ديزني» عن طرح أحدث أعمالها السينمائية، وهو فيلم «Snow White» نسخة التصوير الحي من فيلم الرسوم المتحركة الشهير إنتاج عام 1937، والذي من المقرر طرحه في مارس 2024، أي بعد ما يقرب من 87 عاما على طرح الفيلم الأصلي، ويعتبر الفيلم حلقة ضمن سلسلة إعادة تقديم كلاسيكيات «ديزني» للرسوم المتحركة في أفلام تصوير حي.

وشهد العام الحالي طرح فيلم «The Little Mermaid» وهو الفيلم المأخوذ عن فيلم الرسوم المتحركة بنفس العنوان من إنتاج 1989، ومن بطولة هالي بيلي، ميليسا مكارثي وخافيير بارديم، ومن إخراج روب مارشال، وحقق الفيلم إيرادات في دور العرض السينمائي وصلت لـ 567 مليون دولار، وفقا لموقع مجلة «بيبول».

من 2010 .. «ديزني» تعيد إنتاج كلاسكياتها في أفلام تصوير

وتتسع القائمة لتشمل مجموعة كبيرة من أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكيm التي تم تحويلها إلى أفلام من بطولة أبرز نجوم هوليوود، وكانت البداية من خلال فيلم «Alice in Wonderland» إنتاج عام 2010 ومن إخراج تيم برتون، وكان إعادة إنتاج لفيلم الرسوم المتحركة بنفس الاسم الصادر عام 1951، وحقق الفيلم الجديد إيرادات تجاوزت المليار دولار.

الأمر شجع شركة الإنتاج السينمائي على تكرار التجربة مع أعمالها الأشهر «Cinderella»، و«Beauty and the Beast»، و«Aladdin» وحتى الفيلم الأشهر «The Lion King» الذي دفع نجاحه صناع الفيلم إلى إصدار جزء جديد منه سوف يتم طرحه في السينمات 5 يوليو 2024، كما تم تقديم فيلم «Mulan» في فيلم من إخراج نيكي كارو، وحقق إيرادات قدرها 70 مليون دولار بالرغم أن ميزانية الإنتاج بلغت 200 مليون دولار.