5 معلومات عن محطة القطار الكهربائي بالحمام.. توفر فرص عمل وتخدم قرى الساحل

تعتبر محطة الحمام، ضمن الخط الأول من القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - مطروح»، من المحطات الحيوية، باعتبارها محطة إقليمية تربط قرى الساحل الشمالي، وبحسب تقرير رسمي صادر على وزارة النقل، تم تنفيذ المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية بأيدي مصرية، كما جرى تسريع معدلات العمل بها.

أبرز المعلومات عن محطة الحمام

- تأتي ضمن محطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.

- محطة إقليمية تخدم مدينة الحمام.

- تخدم المحطة عددًا من القرى بالساحل الشمالي.

- تتميز بقربها من الطريق الساحلي الدولي.

- يجري تسريع أعمال تنفيذ المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وفي سياق متصل، علق الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكة الحديد، على مشروع القطار الكهربائي السريع، قائلًا: «القطار سيسهم في تحقيق تنمية مستدامة من خلال إنشاء مناطق لوجيستية على جانبيه في مختلف المناطق التي يمر فيها».

أهمية القطار الكهربائي السريع

وأضاف الدكتور أحمد محمدي لـ «الوطن»، أن القطار الكهربائي السريع يحقق الربط مع الموانىء المصرية خاصة التي يتم تنفيذها في منطقة العلمين ومطروح، موضحًا أنه يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وأشار خبير هندسة السكة الحديد، إلى أن القطار يسهم في توفير فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى جهود وزارة النقل في الوقت الحالي للعمل على توطين صناعة النقل في مصر لكل ما يتعلق بالوحدات المتحركة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.