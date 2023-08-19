الأفلام المصرية تتجاوز الـ4 ملايين جنيه في يوم واحد بالسينمات

نجحت الأفلام المصرية المعروضة في السينمات حاليا، تحقيق إيرادات بلغت 4 ملايين و288 ألف جنيه عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وجاء في المركز الأول فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني، لليوم الثالث على التوالي محققا مليونا و787 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «وش في وش» الذي يجمع في بطولته محمد ممدوح وأمينة خليل محققا مليونا و31 ألف جنيه، بينما حافظ فيلم «بيت الروبي» على تواجده في المركز الثالث بالسينمات محققا 431 ألف جنيه.

أحمد فهمي يصعد إلى المركز السادس بقائمة الإيرادات

وتراجع فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي إلى المركز الرابع محققا 382 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الخامس «ع الزيرو» الذي حقق 380 ألف جنيه، بينما صعد فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي إلى المركز السادس بـ108 آلاف جنيه.

لم يحقق فيلم «5 جولات» سوى 78 ألف جنيه ليأتي في المركز السابع بقائمة الإيرادات اليومية، يليه فيلم «البطة الصفرا» بـ38 ألف جنيه، وفي المركز التاسع فيلم «البعبع» بـ36 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم «تاج» قائمة الإيرادات بـ13 ألف جنيه.