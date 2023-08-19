فيلم وش في وش يحقق 2.5 مليون جنيه في 3 أيام بدور السينما

لليوم الثالث على التوالي ينجح فيلم وش في وش في تحقيق إيرادات في دور العرض السينمائي، إذ جاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية محققًا إيرادات عن يوم أمس الجمعة بلغت مليون 31 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرقة صناعة السينما.

ووصل إجمالي إيرادات فيلم وش في وش لـ 2 مليون و349 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق الفيلم 507 آلاف جنيه في أول أيامه بدور العرض السينمائي، الأربعاء، بينما ارتفعت إيراداته في اليوم الثاني لتبلغ 811 ألف جنيه، بينما بلغت إيرادات في اليوم الثالث لـ 1.031 جنيه.

البرومو الدعائي لـ فيلم وش في وش

تفاصيل فيلم وش في وش

فيلم وش في وش تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، أنوشكا، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، سلوى محمد علي، محمود الليثي، خالد كمال، ودينا سامي.