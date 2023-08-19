«مستقبل وطن» بدمياط يكرم أوائل الثانوية العامة في احتفالية كبرى

نظم حزب مستقبل وطن بدمياط احتفالية كبرى، لتكريم الطلبة والطالبات المتفوقين والأوائل على مستوى إدارة الزرقا التعليمية، بحضور لفيف من قيادات التعليم بمركز الزرقا ونواب من مجلسي النواب والشيوخ وقيادات من المجتمع المدني بدمياط، بقاعة قصر الهنا في مركز الزرقا بدمياط.

يقول محمد أبوحجازي عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الهدف من الاحتفالية لرفع الروح المعنوية لدى الطلبة المتفوقين وتحفيز باقي الطلبة، وحثهم على التفوق والتميز ليكونوا نموذجاً يحتذى به من أبناء دمياط ولتشجيع المتفوقين لاستكمال مسيرتهم التعليمية بتفوق وبنفس المستوى.

تكريم أولياء أمور الطلاب والطالبات المتفوقين لافته طيبة

وأوضح «أبوحجازي»، أن تكريم أولياء أمور الطلبة الأوائل، كان لافتة طيبة من القائمين على الاحتفالية من إدارة الحزب؛ لأن ولي الأمر هو الداعم الأول والأساس في تفوق الأبناء ولرد الجميل على ما بذلوه من جهد مع أبنائهم سواء بدعمهم نفسيا وتهيئة الأجواء المناسبة للامتحانات أو الدعم المادي.

فقرات فنية وثقافية

وشملت الاحتفالية على فقرات متنوعة فنية وثقافية كالغناء وإلقاء الشعر والإنشاد الديني والاستعراضات التي قدمها الطلبة والطالبات الموهوبين بإدارة الزرقا التعليمية، ونال الحفل إعجاب الجميع الحضور من قيادات التعليم والحزب والمجتمع المدني.