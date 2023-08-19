إنشاء مجمع خدمات زراعية متكاملة بقرى حياة كريمة في الغربية

أكد الدكتور خالد أبو شادي، وكيل زراعة الغربية، اليوم السبت، أنه سيتم تنفيذ مجمع خدمات زراعية متكاملة، يضم جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومركز إرشاد زراعي لتقديم الخدمات المطلوبة، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من قريتي محلة حسن ومنشأة الأمراء، التابعين لمركز المحلة الكبرى بالغربية.

وأشار خالد أبو شادي، خلال لقاء مع المزارعين بالقريتين؛ للتعريف بمبادرة حياة كريمة، ودورها في تغيير وجه الريف المصري وخدمه أكثر من 70 مليون مصري، وفيما يخص المجال الزراعي تم التعريف بالخدمات التي تقدم للمزارعين، ومربي الماشية.

منظومة كارت الفلاح

وأوضح أن الدولة تقدم للفلاح المصري خدمات متعددة ممثلة في منظومة كارت الفلاح، وتأهيل وتطوير المراوي والمساقي، وكذلك تفعيل بنود قانون الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، مثل الذرة الشامية، وفول الصويا، وعباد الشمس، ومنظومة تسويق محصول القطن، بالإضافة إلى التسويق الناجح في محصول البنجر.

تحقيق اكتفاء ذاتي للقمح

وأوضح أن الدولة بكل قطاعاتها تعمل للنهوض بالقطاع الزراعي؛ بهدف تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من ركائز الأمن القومي، مطالبا المزارعين بضرورة الالتزام بالدورة الزراعية لمحصول القمح لتحقيق المساحات المستهدفة طبقا لتوجهات القيادة السياسية التي تهدف لزيادة المساحة المنزرعة لمحصول القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتم توفير التقاوي المعتمدة من قبل وزارة الزراعة بكل جمعية.